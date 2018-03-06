日本神户制钢社长将因造假丑闻下台 企业文化和罚款质疑未散（更新版）

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路透东京3月6日 - 日本神户制钢所(5406.T)周二称，社长川崎博也将因该公司的大范围数据造假丑闻下台，但外界仍在质疑该公司的企业文化和可能遭受的罚款。

神户制钢去年承认，其向大约500家客户供应的产品规格数据存在造假，令全球供应链陷入混乱。神户制钢为日本第三大钢铁制造商，向全球汽车、飞机与火车制造商供应钢铁产品。

神户制钢称，川崎博也将在4月1日辞去社长及董事长职务，公司董事会将很快召开会议决定继任人选事宜。

“我们发现不当行为涉及面广泛，包括管理层在内的很多人士都知悉此事并参与其中，”神户制钢在声明中称。该公司还公布了由外部调查机构进行的长达四个月调查的结果。

“考虑到以往出现的多起合规问题，我们必须承认存在根深蒂固的问题，不仅在于合规方面，还存在于企业文化以及员工和管理层的思维方面。”

神户制钢还宣布副社长尾上善则辞职，所有内部管理人员暂时降薪最多达80%。

这是日本近年来最大的工业丑闻之一，引发其他日本大公司的一系列违规曝光事件，给该国的制造业声誉造成严重打击。

美国司法部正在对神户制钢进行调查，这就是说该公司还面临司法和财务风险。此外，其部分产品获得的日本政府质量认可也被吊销。(完)