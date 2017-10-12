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日本神户制钢CEO称数据造假可能波及海外市场 政府责成调查
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2017年10月12日 / 早上6点43分 / 6 天前

日本神户制钢CEO称数据造假可能波及海外市场 政府责成调查

1 分钟阅读

路透东京10月12日 - 日本神户制钢(5406.T)首席执行长川崎博也周四表示，该公司篡改数据可能不仅限于日本，现在日本政府责令该公司上报该事件是如何发生的，并解决安全顾虑。这一事件在全球供应链造成恐慌。

川崎博也对记者表示，这一造假丑闻让神户制钢的信誉降为“零”，这番讲话突显出危机的加剧，以及日本曾享有盛名的制造业所面临的质量问题。

一名政府高官称，神户制钢的管理人员也参与了对使用在飞机、火车以及汽车上的钢铁产品的数据造假。不过川崎博也表示他目前的首要任务是与客户进行安全核查。该官员未进一步详述。

川崎博也称，公司已发现可能存在其他篡改数据的情况，包括其海外业务。

经济产业省责令该公司两周内上报安全检查结果，在一个月内给出篡改数据的原因和防范措施。

神户制钢(5406.T)股价周四持稳。由于投资者担忧丑闻可能造成的财务影响以及潜在的法律后果，该股市值两天内缩水约16亿美元。

美国通用汽车(GM.N)表示，正在检查旗下汽车是否使用了来自神户制钢的数据造假零部件。这是最新一家被卷入这场范围不断扩大的丑闻的大型汽车厂商。

丰田汽车(7203.T)以及大约200家其他企业都曾使用来自神户制钢的部件。(完)

编译 李春喜/张涛；审校 王颖/白云

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