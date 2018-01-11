联合磨削集团竞购案凸显中资企业对欧洲制造科技的浓厚兴致

路透法兰克福1月10日 - 知情人士称，两个有中资企业参与的竞购方入围了对瑞士-德国器具厂商联合磨削集团(United Grinding Group，UGG)的最后一轮竞购，显示中国对收购欧洲制造科技仍兴趣浓厚。

两位消息人士称，预计该交易规模在6亿欧元(7.2亿美元)左右。UGG生产磨削及小型工具，为德国工业控股公司Koerber AG子公司。UGG总部设在伯尔尼。

至少有四个竞购方进入最终一轮并购，其中包括中国建银投资有限责任公司(简称“中国建投”)，以及中国机械业者中国机械工业集团有限公司(600444.SS)和中国-中东欧金融控股公司的联合竞购。

消息人士称，另外两家分别是私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)，以及一未具名的西方工业集团，最终投标必须在本月底前做出。

Koerber和竞标方未予置评，或尚未联系到他们发表置评。

中国对UGG的兴趣，是对具有国家战略意义交易的需求不减的最新迹象，这类交易不受中国控制对外投资举措影响。

交易撮合者表示，尽管美国监管机构等加强审查，使得德国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)售予中资公司的交易失败，但不涉及安全问题的交易料不会有问题。

消息人士表示，第一轮投标报价为UGG 2018年预估核心获利的7-7.5倍。(完)