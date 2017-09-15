FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：朝鲜发射导弹飞越北海道落入太平洋海域 日本强烈谴责
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月15日 / 凌晨1点22分 / 1 个月前

焦点：朝鲜发射导弹飞越北海道落入太平洋海域 日本强烈谴责

2 分钟阅读

9月15日，首尔，民众在收看有关朝鲜发射导弹的电视新闻。REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔/东京9月15日 - 韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

日本内阁官房长官菅义伟在匆忙召开的记者会上表示，该枚导弹飞越日本，落入北海道以东约2,000公里(1,240英里)的太平洋海域。

菅义伟称，“不能容忍朝鲜一再的挑衅行动，我们对此表示最强烈的抗议。”

日本放送协会(NHK)的电视画面显示，当地时间早上7点(周四2200 GMT)岩手县釜石市的导弹警报响起。

根据韩国军方，这枚导弹飞行高度达到770公里(480英里)左右，用大约19分钟飞行了3,700公里(2,300英里)左右，这个射程足以到达美国太平洋属地关岛。

不久后美军称侦测到一枚中程弹道导弹。

朝鲜在金正恩的领导下已发射了数十枚导弹，该国正加速推进武器计划，希望拥有对美国的核打击能力。

“这枚火箭有一定意义，说明朝鲜正朝着导弹技术完备迈进，另外朝鲜可能也感觉到他们需要在国际社会展示点什么的压力，”韩国国防与安全论坛的高级研究员Yang Uk表示。

上月朝鲜从首都平壤附近的类似区域发射了一枚导弹，也是飞越北海道之后落入海中。朝鲜7月两次试射洲际弹道导弹，可抵达美国本土的至少部分地区。

**“灰烬和黑暗”**

韩国表示，它曾在朝鲜发射导弹的同时也试射了一枚导弹落入海里，青瓦台已经召开国家安全委员会(NSC)紧急会议。日本也举行了国家安全委员会会议。

此前一天，朝鲜威胁称要“击沉”日本，并把美国化为“一片灰烬和黑暗”，以报复两国支持联合国安理会就朝鲜最新核试通过决议和制裁。

美国负责监督核武力的将军周四表示，基于爆炸的规模，他推测朝鲜9月3日的核试验实际上正如该国声称的那样是一枚氢弹。

“我推测那是一枚氢弹，”美国空军上将、战略司令部司令John Hyten称，“作为一名军事官员，我必须做出这个推测。”

作为美国的盟友，澳洲立即对朝鲜的行为表示谴责。

“这是朝鲜政权再一次危险且鲁莽的犯罪行为，威胁到区域和全球的稳定，我们完全予以谴责，”澳洲总理特恩布尔周五接受天空新闻台(Sky News)访问时说。

“我相信这显示，安理会近来对朝鲜的新制裁让他们感到挫败，也显示制裁起到了作用，”他说。

联合国安理会周一一致通过由美国起草的一份针对朝鲜的新制裁，禁止朝鲜纺织品的出口，并限制原油进口。

朝鲜周五稍早再次发射导弹后，美元兑避险的日圆和瑞郎应声大跌，但随后迅速削减跌幅，交投极为震荡不安。

白宫表示，美国总统特朗普已听取了朝鲜最新导弹发射的简报。

特朗普曾誓言绝不容许朝鲜以核导弹威胁美国，但也要求中国多尽一份力量约束朝鲜。中国则希望由国际社会来共同解决问题。(完)

编译 张荻/王颖/王兴亚/张若琪 审校 陈宗琦/汪红英/白云/徐文焰

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below