焦点：朝鲜发射导弹飞越北海道落入太平洋海域 日本强烈谴责

9月15日，首尔，民众在收看有关朝鲜发射导弹的电视新闻。REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔/东京9月15日 - 韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

日本内阁官房长官菅义伟在匆忙召开的记者会上表示，该枚导弹飞越日本，落入北海道以东约2,000公里(1,240英里)的太平洋海域。

菅义伟称，“不能容忍朝鲜一再的挑衅行动，我们对此表示最强烈的抗议。”

日本放送协会(NHK)的电视画面显示，当地时间早上7点(周四2200 GMT)岩手县釜石市的导弹警报响起。

根据韩国军方，这枚导弹飞行高度达到770公里(480英里)左右，用大约19分钟飞行了3,700公里(2,300英里)左右，这个射程足以到达美国太平洋属地关岛。

不久后美军称侦测到一枚中程弹道导弹。

朝鲜在金正恩的领导下已发射了数十枚导弹，该国正加速推进武器计划，希望拥有对美国的核打击能力。

“这枚火箭有一定意义，说明朝鲜正朝着导弹技术完备迈进，另外朝鲜可能也感觉到他们需要在国际社会展示点什么的压力，”韩国国防与安全论坛的高级研究员Yang Uk表示。

上月朝鲜从首都平壤附近的类似区域发射了一枚导弹，也是飞越北海道之后落入海中。朝鲜7月两次试射洲际弹道导弹，可抵达美国本土的至少部分地区。

**“灰烬和黑暗”**

韩国表示，它曾在朝鲜发射导弹的同时也试射了一枚导弹落入海里，青瓦台已经召开国家安全委员会(NSC)紧急会议。日本也举行了国家安全委员会会议。

此前一天，朝鲜威胁称要“击沉”日本，并把美国化为“一片灰烬和黑暗”，以报复两国支持联合国安理会就朝鲜最新核试通过决议和制裁。

美国负责监督核武力的将军周四表示，基于爆炸的规模，他推测朝鲜9月3日的核试验实际上正如该国声称的那样是一枚氢弹。

“我推测那是一枚氢弹，”美国空军上将、战略司令部司令John Hyten称，“作为一名军事官员，我必须做出这个推测。”

作为美国的盟友，澳洲立即对朝鲜的行为表示谴责。

“这是朝鲜政权再一次危险且鲁莽的犯罪行为，威胁到区域和全球的稳定，我们完全予以谴责，”澳洲总理特恩布尔周五接受天空新闻台(Sky News)访问时说。

“我相信这显示，安理会近来对朝鲜的新制裁让他们感到挫败，也显示制裁起到了作用，”他说。

联合国安理会周一一致通过由美国起草的一份针对朝鲜的新制裁，禁止朝鲜纺织品的出口，并限制原油进口。

朝鲜周五稍早再次发射导弹后，美元兑避险的日圆和瑞郎应声大跌，但随后迅速削减跌幅，交投极为震荡不安。

白宫表示，美国总统特朗普已听取了朝鲜最新导弹发射的简报。

特朗普曾誓言绝不容许朝鲜以核导弹威胁美国，但也要求中国多尽一份力量约束朝鲜。中国则希望由国际社会来共同解决问题。(完)