朝鲜称正寻求达成与美国间的武力均衡

路透首尔/联合国9月16日 - 朝鲜周六表示，其目标是与美国达成武力“均衡”，而在朝鲜不到一个月内二度发射导弹飞越日本上空之后，美国显露出对于外交手段耐心渐失的迹象。

朝鲜中央通讯社(KCNA/朝中社)报导引述朝鲜领导人金正恩说法指出，“我们的最终目标是达成与美国间的实质武力平衡，让美国统治者不敢再提及军事选项。”

根据朝中社发布的照片来看，金正恩看着飞弹从座台射出升空时神采飞扬，旁边则围绕着多名官员。

“火星-12型飞弹战斗效率及可靠性获得彻底验证，”朝中社引述金正恩说法指出。金正恩并称，朝鲜完成核武的目标已经“接近达到终点”。

在周五进行最新飞弹试射之后，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)表示，对于朝鲜的飞弹及核计划，美国正迅速失去耐心。

“我们一直避免正面冲突，但已经快要无路可走，”麦克马斯特向记者表示，他所指的是朝鲜违逆国际压力一再进行飞弹测试。

“有些人一直说没有动武选项，但实际上是有的，”他称，并称这并非特朗普政府偏好的选项。

联合国安理会也在周五对朝鲜“高度挑衅”的飞弹试射做出谴责。

联合国安理会为了回应朝鲜在9月3日进行核试验，已经加强对朝鲜的制裁，禁止朝鲜的纺织品出口，并限制其原油进口。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)呼应麦克马斯特的强硬说词，尽管黑利称华府倾向通过外交及制裁解决此事。

美国总统特朗普表示，他越来越相信美国方面解决朝鲜威胁的各种选项不仅有效，而且势不可挡。他并在华盛顿附近的安德鲁斯联合基地(Joint Base Andrews)表示，朝鲜已“再度展现出其对邻国及整个国际社会的藐视。”(完)