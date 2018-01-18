中国风险投资交易去年创400亿美元新高 受AI等带动--毕马威

路透香港1月18日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四发表报告显示，2017年中国的风险投资交易创下400亿美元的历史新高，并较2016年增长15%，因投资者瞄准人工智能（AI）、汽车科技和企业服务公司的商机进行了多个大型交易。

报告指出，全球而言，尽管交易量放缓，但风险投资交易总额在2017年达到1,550亿美元的10年高点。

毕马威中国客户谘询和创新事务主管合伙人查玮亮称，“投资人工智能不仅是风险投资者在中国市场的重点，对大型科技企业亦如是；对许多企业而言，人工智能的挑战来自人才争夺，企业进行战略性收购，目的就是为了获得人才。”

报告显示，去年第四季度，企业有份参与的风险投资交易占中国总交易量的32.3%，高于全球平均水平的18.7%。企业在中国的风险投资额在第四季度达到117亿美元，是过去10年第二高的季度总额。

此外，企业服务公司已经在亚洲尤其是中国地区的风险投资交易占了一席位。

毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林称，去年第四季度，在B2B企业服务领域达成了70多宗交易，投资金额超过13亿美元。随着企业认识到利用初创公司去提高效率和客户价值的好处，对这个领域的投资预计将会上升。

报告并预计，2018年全球风险投资市场将保持强劲，医疗保健、生物科技和汽车科技将继续快速增长。市场对人工智能的兴趣也可能推动投资者对各行各业作出大量投资，此外，新兴领域如食品科技和农业科技也有望获得投资者青睐。（完）