（更正）中国第三季风险投资交易达102亿美元 延续上季势头--毕马威

路透香港10月11日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第三季中国内地的风险投资交易达102亿美元，延续上季势头，其中以人工智能和汽车技术成为重点投资领域。

据毕马威发表的分析报告显示，第三季中国的风投交易有95宗，当中包括新闻引擎《今日头条》筹集的20亿美元和电动汽车制造商北京新能源汽车筹集的16亿美元等大型交易，使中国内地占全球十大风投融资交易宗数的一半。

毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林称，“人工智能有潜力改变中国的服务交付模式，我们已经看到人工智能在公共安全、金融科技、汽车技术、消费品和医疗行业被快速采用；第三季达成的较大型人工智能交易也越来越多，预计未来几个季度在这个领域将会达成更多具规模的交易。”

中国的科技巨头企业也在寻求办法建立自己的人工智能能力，许多公司正进行巨额投资去提升它们的技术能力，并扩大自己的人工智能团队的规模。报告亦指出，教育技术、金融科技和汽车技术有望成为重点行业，因为它具有在互联网上开放教育渠道的潜力。

毕马威中国客户谘询和创新事务主管合伙人查玮亮（Egidio Zarrella）指出，人工智能一直是风险投资者几个季度来最热门的题材，问题在于如何才能将其整合到商业化产品中去。

“金融服务和医疗保健等行业正专注于将人工智能作为转型数据分析的一种手段，但是人工智能在适用性方面，其可能性几乎是无限的。”他说，“毫无疑问，它在未来几年将继续成为一种趋势。”

全球方面，风险投资交易在第三季下降至2,672宗，是2011年以来的最低水平。然而，总投资仍十分强劲，达到394亿美元，是2010年以来第四个金额最高的季度。

交易宗数持续下降，特别是在前期集资阶段，反映了投资者审慎的本质。报告指出， 即使在种子基金和天使基金资助阶段，许多投资者仍在进行重大尽职审查。不过，风险投资预计在2017年第四季度将保持相对稳定。在风投活动中日益重要的企业投资，在今年余下的时间和2018年将保持强劲，而各个地区众多的传统公司都希望在创新技术进行投资。（完）