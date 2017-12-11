2018年香港IPO集资额有望增逾五成 受新经济企业带动--毕马威

路透香港12月11日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，预计2017年香港因IPO（首次公开发售）集资额下滑而未能蝉联全球最大IPO市场的宝座。不过，受助于新经济企业上市以及上市改革中可能引入的新政策，2018年IPO集资额有望大幅回升逾五成至逾2,000亿港元。

据毕马威的数据，2017年香港IPO集资额料达1,300亿港元，较2016年的1,952亿港元下降33%，也是自2012年以来最低，主要原因是年内缺乏大型上市项目。以IPO宗数计，2017年有160宗则创历史新高。

毕马威香港资本市场发展主管合伙人李令德指出，香港IPO市场的上市集资活动以往由传统金融服务业公司主导，现正逐步转型到由互联网和科技业务相关的新经济企业所带动。

“2017年香港十大IPO中有四宗属于新经济企业，而2016年则缺乏同类型的大型上市活动，这反映了科技公司正在引领IPO市场转型。”他说，“此外，这些新经济企业的IPO均获得大幅超额认购，说明投资者对此类公司抱有浓厚的兴趣。”

他并称，香港市场正在讨论上市改革事宜，可能会修改上市规则以吸引新经济企业、创新和科技公司以及非标准管治架构的公司来港上市，这些改革有助于增加香港作为IPO目的地的吸引力。

另外，毕马威预测2017年上海和深圳两地交易所的IPO共有440宗，集资额2,350亿元人民币，均高于2016年的227宗及1,500亿元。

毕马威资本市场谘询组合伙人刘大昌称，“直接融资和多层次的资本市场对帮助公司去杠杆化和降低财务成本变得越来越重要。考虑到IPO在直接融资中的关键作用，监管机构会继续推进IPO的常态化发展，在加快审批上市申请的同时，亦重视申请上市公司的质量。”

毕马威预计，沪深交易所在2018年会继续是全球集资额最高的IPO目的地之一，来自工业板块以及科技、媒体与电讯板块的中小型公司将是市场的主力，医疗保健与生命科学板块成为新的增长动力。（完）