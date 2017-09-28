大多数企业支持粤港澳大湾区规划 贸易和物流最受惠--调查

路透香港9月28日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）和香港总商会周四发表一项联合调查显示，大多数企业支持粤港澳大湾区规划，并认为贸易和物流行业最能受惠。

该份题为《大湾区规划-驱动成功的关键》的调查于今年6月和7月间进行，共收到来自香港、广州、深圳及大湾区其他城市合计614位企业管理层的回应，当中香港占三分之二，广州和深圳分别占15%及13%；行业涵盖制造、分销、电子商务、零售和物流等等。

调查显示，80%受访者表示支持这一跨区域的整体发展，潜在裨益包括增强企业的协同效应、更加自由的人才流动、更加有效的市场渗透能力等。

68%受访者认为最有可能受惠的行业是贸易和物流，62%和60%认为最受惠是金融服务和创新科技研发。

在国家主席习近平见证下，国家发改委、香港特区政府、广东省政府和澳门特区政府于今年7月1日在香港签署《深化粤港澳合作，推进大湾区建设框架协议》，发改委下一步将编制《大湾区城市群发展规划》，敲定重点措施和设协调平台。

香港总商会副总裁陈利华在记者会上指出，大湾区有别于以往的珠三角发展概念，粤港澳小组的成果不大，且各地方各自为政和资源重叠，现在有发改委的参与，战略性层面有所提升。

他并指出，“深圳受访者对大湾区的支持度最高，达85%，反映是‘一条心’谋求更大发展。”

调查并显示，60%受访者认为大湾区面临的最大挑战是区域内保护主义，其他主要挑战包括政府之间和内部的管制系统以及过度依赖政府的预见和规划能力。

毕马威中国南方区首席合伙人施展芳表示，大湾区的主要目标之一是提高区内的合作水平，这包括厘清大湾区内各城市的核心竞争优势，例如，香港可以继续增强其在金融和专业服务领域的优势，深圳可以利用其在高科技制造和创新方面的专长，而广州和东莞则可以发挥它们的制造能力。

总商会认为，随着大湾区的发展，它的影响力可能超越地理边界，成为连接“一带一路”沿线国家的关键纽带。（完）