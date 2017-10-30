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乐天控股上市首秀较发行价飙涨 投资者寄望回报提高（更新版）
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2017年10月30日 / 凌晨3点16分 / 1 天前

乐天控股上市首秀较发行价飙涨 投资者寄望回报提高（更新版）

1 分钟阅读

（新增乐天控股股价变动及乐天系上市企业估值变化等内容）

路透首尔10月30日 - 乐天集团新成立的控股公司乐天控股(004990.KS)周一首日上市交易，其股价较发行价上扬约45%，因寄望企业治理加强及股东回报带来支撑。

此次上市正逢乐天集团因北京和首尔政治关系紧张而处境艰难之际，不过周一该集团旗下上市公司总估值仍比9月末的水准高约17%。

午后不久，乐天控股股价报每股68,400韩元，高于发行价47,100韩元。

但韩国证交所计算上市首日波动时，是与盘前平均竞价计算出来的开盘价相比。按这种方法计算，该股盘中涨幅约为7%。

创建这家控股公司是为了简化乐天集团复杂的所有权架构，并强化集团会长辛东彬的权力。

乐天集团旗下四家零售或食品上市子公司：乐天购物(023530.KS)、乐天制果(280360.KS)、乐天七星饮料和乐天食品均被一分为二，新产生的八家公司中的四家合并成立了乐天控股。

其余四家公司在9月28日暂停交易后，于周一恢复交易。

乐天制果重挫13.5%，乐天购物下跌6.6%。

一名发言人士表示，乐天公司目前控制着集团91个业务部门中的42个，并计划在较长期内加上乐天化学(011170.KS)和乐天酒店等其他部门。

该名人士并称，新控股公司负责管理并购事宜以寻找新的增长机会，并支持集团在新兴市场的扩张。(完)

编译 李爽/许娜；审校 屈桂娟

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