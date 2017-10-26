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韩国第三季GDP增速创逾七年最快 因出口强劲
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2017年10月26日 / 凌晨1点02分 / 1 天内

韩国第三季GDP增速创逾七年最快 因出口强劲

1 分钟阅读

路透首尔10月26日 - 韩国第三季国内生产总值(GDP)增速为逾七年来最快，因出口强劲抵消了消费疲弱的影响，强化韩国加息的理据。

韩国央行周四称，第三季GDP较前季增长1.4%，远超路透调查分析师预估的增长0.8%，并创2010年第二季增长1.7%以来的最大增幅。

第三季GDP较上年同期增长3.6%，高于第二季的增长2.7%。

韩亚金融投资分析师Kim Doo-un表示，强劲的增长数据大幅提高了韩国央行11月30日召开下次政策会议时加息的可能性。

“经济强劲增长肯定是加息的一个要素，”Kim说。“半导体和IT行业的出口整体良好，第三季服务业出口也改善。”

韩国央行10月19日将政策利率维持在纪录低点1.25%不变，但有一位央行政策委员投票支持加息，促使部分分析师预计下次加息时间将提前至11月30日央行下次政策会议之时。

第三季度出口增加6.1%，前季下降2.9%；第三季民间消费增速从1.0%放缓至0.7%。

占GDP约40%的出口额在9月连续第九个月录得两位数增幅，为2011年以来最长连升纪录。

建筑投资增加1.5%，尽管政府8月出台有史以来最严厉的房地产市场规定，包括提高对多套房业主的资本利得税率，以及对抵押贷款实施新的限制。

GDP数据公布后，韩国企划财政部一位官员称，他目前预计今年经济增长3.1%或3.2%，高于企划财政部7月预测的3%。(完)

编译 李爽/王灿；审校 张荻/徐文焰

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