光启科学与雄安新区、保定市及中电信订战略框架 午盘曾升21%

路透香港9月20日 - 中国民用临近空间飞行器开发商--光启科学有限公司(0439.HK)周三公布其全资附属公司深圳光启空间技术分别与雄安新区、保定市政府以及中国电信集团订立战略合作框架协议后，午盘股价一度冲高21%至逾四个月高位。

据公告，与雄安新区的合作内容包括建立光启新型发动机先进技术研究院，以及共同打造“警务科技共享服务平台”的创新中国警务专业服务机制。

与保定市的合作主要为规划建设新型发动机创新产业基地，产品主要为轻型/超轻型飞行器、无人机配备动力装置，同时为新能源汽车增程器、便携式发电机等提供动力装置，并搭建智能化、现代化、节能高效的先进生产线，引领河北省乃至京津冀区域新型发动机上下游产业链纵深发展，促进河北省高端装备制造产业的转型升级。

与中电信集团的合作将围绕“警务科技共享平台”提供解决方案，共同推进智慧城市相关项目以及于雄安新区建设相关的城市综合治理、5G通讯技术应用、无人驾驶、大数据应用等方面。

光启科学表示，“依托雄安新区的区位优势及重大战略发展机遇，本公司及其附属公司发挥科技、人才、体制机制等方面优势，推动其自身国际领先科技成果产业化，服务区域科技创新和经济发展，实现共赢发展，有助于提升本公司业务整体盈利能力。”

雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

光启科学中午公布上述消息后，午盘由跌转升，更一度冲高21%至3.03港元的逾四个月高位。本地时间15:19，该股升14.4%，报2.86港元。（完）