焦点：日本央行总裁认为没有必要全面评估当前的货币政策

路透东京2月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，他没有计划重新评估央行为何未能实现物价目标，暗示目前日本央行不会对其庞大的刺激计划进行重大调整。

黑田东彦受到部分国会议员的批评，因宽松举措实施多年，并未能助其实现2%的通胀率目标。日本政府一如预期，让黑田东彦在4月结束当前任期后连任央行总裁，任期为五年。

黑田东彦在国会反驳了一位反对党议员的提议，这位议员称日本央行应对为何未能实现物价目标，以及是否应改进当前的政策框架进行全面评估。

黑田东彦周一表示，“很不幸，我们未能如期实现物价目标。但得益于我们强有力的货币宽松举措，日本经济摆脱了通缩的状态。”

“事情在平稳发展，所以目前阶段我没有再次进行全面重估的计划，”他称，指经济稳步复苏。

黑田的讲话凸显日本央行内部对于像2016年那样再次重新评估心存犹豫，这样做可能引发有关该行框架是否需要调整的辩论，并可能引起全球金融市场再出现波动。

黑田东彦重申日本央行维持超宽松货币政策刺激的决心，因通胀距目标仍然遥远。

但通胀低迷迫使日本央行在2016年对其政策进行全面评估，认为物价目标实现时间推迟的原因是油价下跌和国内顽强的通缩心态。

日本央行承认达到物价目标所需时间将超出预期，并于2016年调整了政策框架，将目标从印钞速度转向利率。央行称此举将使政策更符合提升通胀的持久战需求。

日本10-12月经济环比年率为成长0.5%，实现1980年代繁荣期以来持续时间最长的扩张，得益于强劲的资本支出。

但1月核心通胀率为0.9%，远低于日本央行的目标水平，表明经济好转尚未促使公司上调价格。

尽管物价上升乏力，但日本央行很多决策者对于刺激措施加码态度谨慎，更倾向于维持现状，因为他们的政策选择减少，而且长时间维持宽松政策的成本增加。(完)