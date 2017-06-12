科威特称卡塔尔愿意倾听海湾国家的关切

路透迪拜/多哈6月11日 - 科威特周日表示，卡塔尔愿意倾听海湾地区阿拉伯国家的关切，试图化解这场数年来最严重的地区危机。

沙特、阿联酋、巴林和埃及上周与卡塔尔断交，指责其支持伊斯兰武装分子和死对头伊朗，而卡塔尔称这些责难没有根据。

科威特国家新闻社KUNA援引外交大臣Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah的话报导，“科威特证实，卡塔尔愿意了解海湾各国的疑虑和担忧，并努力提高地区安全和稳定。”

科威特表示，希望“在团结的海湾国家内部”解决这场争端。

“这是开始变得明智和理性思考了吗？希望如此，”对于科威特关于卡塔尔的言论，阿联酋外交事务国务部长Anwar Gargash在推特上写道。

摩洛哥周日表示将保持中立，且愿促成对话。摩洛哥是海湾国家的紧密盟友。

美国总统特朗普起初表示愿意在白宫举行会议，协助解决卡塔尔与这些国家之间的危机；但他周五又称卡塔尔是恐怖主义的高级别赞助方，支持海湾国家施加压力。

SPA通讯社报导称，沙特副王储萨勒曼周日在与美国国务卿蒂勒森的通话中，讨论了“应对恐怖主义和极端主义”的努力。

但卡塔尔一位外交官称，这起危机表明美国缺乏领导能力。

“这是美国在海湾地区失败的最大证据，”这位要求匿名的外交官对路透称。“这让人觉得美国不知道该如何管理与其盟国的关系，或是没有这方面的能力。”(完)