（修正）调查：总统大选牵动2018年拉美货币走势 墨西哥与巴西两样情

（更正：第三段“巴西里亚尔”改为“巴西雷亚尔”。）

2017年8月3日，墨西哥城，墨西哥披索。REUTERS/Edgard Garrido

路透圣保罗1月5日 - 今年拉丁美洲将有两场或将动见观瞻的总统大选，而根据路透对汇市策略师与分析师所做的调查，拉美两大货币的前景可能走势分歧。

墨西哥披索上半年料将走贬，因交易商押注民粹派胜选，然后在年底前攀升，因为情势可能愈发显示出，即使是民粹派总统当政，要在国会通过激进的举措也是难上加难。

相形之下，巴西雷亚尔可能将整年逐步下滑，但下跌的幅度并不确定。

受访者表示，影响2018年走势最大的可能是区域性因素，即使全球央行收紧政策，地缘政治风险也渐趋升温。

根据1月3-4日对18名受访者所做调查的预估中值，墨西哥披索兑美元MXN=D2六个月后料贬值2%，来到19.75。然后预估到年底大涨4%至18.6。

到头来原地踏步的走势表明，对北美自由贸易协定(NAFTA)协商造成经济冲击的疑虑可能不会成真，正是这样的担心导致披索2017年跌至纪录低位。

Grupo Banorte预计谈判最终将达成有利的协议，但承认“谈判团队之间的紧张氛围在缓解之前将进一步加剧”。

“在第一季度，我们对于将会发生什么可能毫无头绪，”Banorte固定收益和外汇部门策略主管Alejandro Padilla表示。

有些投资者担忧，在民调中领先的奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)推行民族主义，将激发与美国总统特朗普政府之间的紧张局面。

预测人士称，如果奥夫拉多尔看起来将获胜，交易商将从美元中寻求保护，从而施压墨西哥披索。

Padilla称，在以往选举时，墨西哥披索在投票前三个月最多贬值两个标准差。根据路透计算，这相当于较目前汇率贬值大约1.4披索，或贬值逾7%。

但是，Padilla预计，随着时间推移，选举带来的紧张情绪将逐步缓解。

“不管谁赢得2018年大选，我们应会见到披索出现释然性上涨，因为投资者将意识到宏观经济稳定性将占据上风，”他说。

他并称，央行通过维持高利率对抗通胀的行动，也应该能够给墨西哥披索带来保护，即便美国总统特朗普的税改计划激发通胀，并迫使美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息。

**雷亚尔另一番情势**

相较之下，巴西面临数十年来最广泛而且最难以预测的大选，对于总统特梅尔(Michel Temer)的结构性改革平台能否撑下去，预测者们的分歧较大。

根据40项预估的中值，巴西雷亚尔六个月后料走软2.3%，到年底跌3.4%。之前的预期分别为下跌2%和2.6%。

但对未来12个月预估的标准差，也就是衡量分散程度的指标，达到7月调查以来的最高水准，因腐败丑闻几乎令特梅尔的养老金改革计划脱轨。

“傻瓜才信2018年会是平静的一年，”Verus Gestão de Patrimônio经理André Freitas称。

前总统卢拉(Luiz Inácio Lula da Silva)在民调中领先，但如果针对他的贪污判决在1月24日得到支持，他可能无缘继续参选。

除此之外，还有一些潜力人选，包括国会议员Jair Bolsonaro、商转政的João Doria以及民族主义者Ciro Gomes等。

Freitas预计，鉴于该国已从数十年最深度的衰退中复苏，选民料将倾向于选择承诺维持当前经济政策的人选。

不过他表示，如果所有风险都兑现--不仅是大选方面，也包括今年未能实施意义重大的改革以及外部状况恶化等等，雷亚尔兑美元料走软至超过4.50的纪录低位。(完)