独家：消息人士称中国国家电投与拉美电力独家谈判 拟收购其智利资产

路透圣地亚哥6月14日 - 两名了解情况的消息人士本周表示，中国国家电力投资集团公司(SPIC/简称国家电投)正在与拉美电力(LAP)进行独家谈判，打算以3.25-4亿美元收购后者旗下的智利资产。国家电投正加快在该地区投资的步伐。

拉美电力在智利和秘鲁拥有超过300兆瓦的风电和水电资产，其中超过250兆瓦位于智利，包括智利首都圣地亚哥附近的两个大型风电场。

2015年时，现在已经破产的美国可再生能源公司SunEdison (SUNEQ.PK)同意以7亿美元收购拉美电力，但后来终止交易，并导致双方对簿公堂。2016年SunEdison向拉美电力支付2,850万美元，双方达成和解。

然后拉美电力将这些资产拿到市场上出售，吸引到若干公司的兴趣。据消息人士称，有意向的公司包括智利电力公司ColbunCOL.SN、中国国家电投，以及加拿大公司BluEarth Renewables Inc。由于未获准公开谈论此事，消息人士要求匿名。

然而消息人士称，BluEarth和Colbun已不再在竞购之列。

国家电投通过一家智利附属公司对此事不予置评，拉美电力和Colbun也不予置评。

BluEarth在声明中称，该公司“一直在探寻新机遇，包括智利电力市场”，但是按照政策规定，不会就“传言或猜测”置评。

若收购成功，则标志着国家电投在进军拉美可再生能源方面又迈进一大步。2015年底，这家中国国有公用事业公司以25亿美元从IFM Investors手中买下Pacific Hydro。收购时，后者拥有将近1吉瓦(GW)的风力和水力发电资产，分布在巴西、智利和澳洲。

近些年，中国一直在加大对智利的投资。除了能源业并购之外，中资企业还竞标大型基建项目，并正在就利用价值6亿美元的水下光缆联通两国进行磋商。(完)