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《路透精英汇》墨西哥经济部长称今年完成NAFTA重新磋商的机率有60%
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2017年8月9日 / 凌晨4点21分 / 5 天前

《路透精英汇》墨西哥经济部长称今年完成NAFTA重新磋商的机率有60%

路透新闻部

1 分钟阅读

2017年1月28日，墨西哥Nuevo Laredo，卡车驶向美墨边境的海关检查站。Daniel Becerril

路透墨西哥城8月8日 - 墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周二接受采访时称，下周启动的北美自由贸易协定(NAFTA)重新磋商，有60%的机率在年底这个较宽松的截止期限到来前完成。

Guajardo将在8月16日到华盛顿参加NAFTA首轮谈判。他表示遵守这份雄心勃勃的时间表，在2018年底墨西哥下任总统就任前签署新协议，这一点很重要。

“我认为，我们将按时完成谈判程序的机率有60%，”Guajardo在路透拉美投资峰会上受访时称。

路透7月时报导，墨西哥、加拿大和美国希望，在明年墨西哥总统大选开始之前、以及2018年晚些时候美国中期选举之前，完成谈判。

Guajardo称，相关想法是今年“达成一致”，为在2018年底之前签署协议留下足够时间。

“如果我们继续谈判(更长时间)，那这些就将成为选战中的辩论话题。你知道，事情政治化并不是成事的最有利因素。”

他称，墨西哥将全力实现这一目标，但表示存在不确定性，所指的是12月之前可能举行为期45天、多达九轮的谈判。

“这取决于本次谈判的参与方将采取多大程度的创意和灵活性。如果你认为唯一一条路就是遂行己愿，那么很明显(谈判)将进行很多年，”Guajardo说道；1990年初期，他曾参与初版NAFTA谈判。(完)

编译 许娜/王琛；审校 张若琪/张明钧

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