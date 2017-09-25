路透基点：和记环球电讯LBO贷款吸引多家银行参贷--TRLPC

路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，投资基金公司I Squared Capital将首次进入亚洲杠杆收购(LBO)贷款市场，拟筹资9亿美元等额贷款来支持其收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务。这笔LBO贷款已获得多家银行的贷款承诺。

消息人士说，高级分销阶段共吸引到14家银行加入，未来几日料还有14家银行承贷。

鉴于银行反响热烈，没有必要进行一般分销。

牵头行、簿记行和承销行法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行在8月中启动高级分销阶段。牵头行兼簿记行以及15家承贷银行在周一签署了贷款协议，其他银行料将在10日内签署。

提款日期定于周四。

这笔以港元计的五年期优先有担保贷款将为I Squared Capital的收购交易提供资金。I Squared Capital以144.97亿港元(18.5亿美元)杠杆收购和记环球电讯(HGC)。和记环球电讯是和记电讯香港控股有限公司的子公司。

贷款利率同净借款总额较未计利息、税项、折旧及摊销之利润(Ebitda)的比率挂钩。在取款日期后的最初12个月，贷款的杠杆倍数为4.5倍或以上的，贷款利率为加码285个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍，利率将调整为260个基点。介于3-3.74倍的利率为加码235个基点，低于3倍的贷款利率为加码210个基点。

初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点，平均贷款期限为4.5225年，银行可获312.64个基点的最高综合收益。

该定期贷款的规模最高为9亿美元等值，或相当于和记环球电讯Ebitda的5.5倍。和记环球电讯2016年的Ebitda为1.61亿美元。一笔1,500万美元的五年期循环信贷作为上述定期贷款的补充，但将不会进行联贷。

借款人是Asia Cube Global Communications Ltd。ACGC是I Squared Capital旗下管理的一支基金全资拥有的公司。瑞士信贷为I Squared收购案的唯一财务咨询顾问。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)