路透基点：和记环球电讯LBO贷款初步额度分配方案出炉--TRLPC

路透9月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，投资基金公司I Squared Capital拟筹资支持其杠杆收购(LBO)香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务的71.37亿港元(9.14亿美元)五年期贷款案，已在几家银行间进行了初步额度分配。

包括高级牵头行兼簿记行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)、瑞士信贷和德意志银行在内的18家银行，已于周一签署了贷款协议，贷款款项定于周四提取。

已确认15家银行以牵头行(MLA)头衔获得额度分配。在另外15-16家银行答复贷款承诺、并完成相关手续后，有三家牵头行的额度分配将作进一步变动。

这笔以港元计的五年期优先有担保贷款将为I Squared Capital的收购交易提供资金。I Squared Capital以144.97亿港元(18.5亿美元)杠杆收购和记环球电讯(HGC)。和记环球电讯是和记电讯香港控股有限公司的子公司。

贷款利率同净借款总额较未计利息、税项、折旧及摊销之利润(Ebitda)的比率挂钩。在取款日期后的最初12个月，贷款的杠杆倍数为4.5倍或以上的，贷款利率为加码285个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍，利率将调整为260个基点。介于3-3.74倍的利率为加码235个基点，低于3倍的贷款利率为加码210个基点。

初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点，平均贷款期限为4.5225年，银行可获312.64个基点的最高综合收益。

借款人是Asia Cube Global Communications Ltd。ACGC是I Squared Capital旗下管理的一支基金全资拥有的公司。瑞士信贷为I Squared收购案的唯一财务咨询顾问。(完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)