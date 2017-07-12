乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产

路透上海7月12日 - 虽然近期人事变动及资产被司法冻结令中国乐视网(300104.SZ)前景有点风雨飘摇，但乐视网首席执行官（CEO）梁军昨日表示，乐视网依然有机会能够翻盘。

对于近期有媒体报导称招商银行(600036.SS)(3968.HK) 超20倍查封乐视资产，影响到乐视正常工资发放。招商银行回应称，冻结的乐视资产绝大部分已质押给金融机构或企业，招商银行最终通过资产保全可以受偿的债权目前存在不确定性。

据中国证券报周三报导，梁军在出席一行业会议时公开表示，“我们虽然遇到了很多问题，但是我们的产品、服务本身还是经得起考验的，这也是今天乐视在遇到困难的时候，我们依然有机会能够翻盘。”

他表示，乐视网将通过智能的分众商业化用户运营、开放生态、收集高价值的全量数据等方式，深度布局大屏（智能电视）互联网业务。乐视大屏将推出多种生态创新合作模式，将大屏营销延伸至屏幕之外，提供家庭场景全路径营销解决方案。

他说，乐视为广告主提供四类非传统的广告形态：家庭场景入口广告、超级轮播频道广告和智能桌面广告，另外还有整合营销的商业化解决方案。乐视大屏将推出多种生态创新合作模式，将大屏营销延伸至屏幕之外，提供家庭场景全路径营销解决方案。

据乐视网此前发布的公告，乐视网预计2017年乐视大屏将实现扭亏。2016年乐视致新亏损6亿多元，直接导致乐视网净利润下滑。

今年前五个中国电视销量同比有明显下降，乐视电视也出现负增长。梁军此前曾回应称，乐视网将调整渠道销售战略，进一步铺开销售网络。乐视的线下渠道取得很多成绩，但也有一些问题要解决。

**资产被重复冻结**

在招商银行上海分行周二稍晚发表的声明中，招行指出，此次保全的有关资产绝大部分为乐视系公司已经质押给有关金融机构或企业的股权资产，有关金融机构或企业质押权优先受偿后，可供招行受偿的余值或不能完全覆盖招行债权；且部分股权已被有关机构先于招行查封，招商银行最终通过资产保全可以受偿的债权目前存在不确定性。

声明还指出，招商银行保全的资产不涉及乐视系任何公司的银行账户、现金或存款，因此不会对资金的划转与结算、工资发放等日常经营造成任何影响，乐视不发放或推迟发放工资与股权冻结无关。

“招商银行上海分行目前仍然保持与乐视方面的沟通，不排除通过友好协商的途径解决相关问题。”声明指出。

另据经济观察报周二报导，自接近上海高级人民法院人士处获悉，乐视方面已就此前招行超额冻结261.62亿元人民币资产的事项向上海高院提出申诉，希望解除对贾跃亭持有乐视网全部的股票、乐视控股持有的乐视影业及乐视致新股权、大圣科技股权等的保全措施。

稍早，乐视网公告称，公司控股股东、实际控制人贾跃亭及股东乐视控股持有的公司逾5.19亿股乐视网股份，近日已被上海市高级人民法院等冻结。单就这笔冻结资产，按乐视网4月中停牌前收盘价30.68元计算，贾跃亭及乐视控股被冻结股份的市值约159亿元。而乐视与招行上海分行的债务纠纷标的仅12.4亿元。（完）