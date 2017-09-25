乐视网拟不超过30亿收购乐视投资旗下金融资产 助实施新战略

路透上海9月25日 - 债务危机未解的中国乐视网(300104.SZ)周末最新公告，拟以不超过30亿元人民币收购乐视投资100%股权，以收购其旗下金融类业务。此举可为乐视用户群体提供更普惠互联网金融服务，并助新乐视战略的实施。

乐视网此前在今年半年业绩报告中曾表示，乐视金融未来有望装入上市公司。公司称，本次受让乐视投资100%股权事宜，在将优质资产注入上市体系的同时，可通过以资抵债的方式有效解决上市公司与关联方之间应收账款问题。

公告指出，本次交易目前正在进行审计、评估工作，结果尚未知，尚存在不确定性。另外，乐视投资旗下非金融类资产或业务后期将与乐视投资做拆分，具体转出及过渡期安排以后续公司签订的具体协议内容为准。

乐视投资管理(北京)有限公司旗下金融类业务，已获取了商业保理牌照、股权众筹牌照、基金销售牌照、保险经纪牌照，融资租赁牌照，目前正积极部署民营银行、券商、融资租赁等方面的牌照申领。

乐视投资此前由乐帕营销服务(北京)100%持股，受乐视非上市体系债务状况影响，为排除后期可能产生的交易障碍，乐帕已将将乐视投资转移至乐视网子公司--乐视致新下。

乐视致新是乐视网旗下子公司，上半年亏损约2.8亿元。

乐视网自4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元。(完)

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