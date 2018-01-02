乐视网大股东贾跃亭称将尽全力偿债 委托其妻等全权处理

路透上海1月2日 - 在中国北京证监局要求乐视网(300104.SZ)大股东贾跃亭回国履责后，目前仍在国外的贾跃亭周二通过其个人微博回应称，一定竭尽全力解决债务问题，并委托其妻甘薇及兄弟贾跃民全权处理相关事宜，包括行使上市公司股东权利和责任，以及资产处置等。

身为北京乐漾影视有限公司创始人的甘薇亦通过个人微博承诺，受贾跃亭委托，她将负责贾跃亭在国内的债务问题。

“虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司欠上市公司的债务从法律上讲不应由我个人承担。但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。”他在微博中明确表态。

他在微博中称，他已与乐视网充分沟通并形成债务解决意向，并委托贾跃民在上周五（12月29日）下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

他指出，其已积极与乐视网充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意愿，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题。

他还表示，目前在美国积极推动的电动车企业--美国FF公司融资已取得重大进展。“目前很多工作需要我来推动，保障电动汽车FF91量产销售和按时交付。”

北京证监局上周初发布通知称，乐视网及乐视系相关公司经营困难，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺。北京证监局已多次透过乐视网转达要求其回国履责的要求，但贾跃亭迟迟未有行动。

通知称，“你（贾跃亭）以投资汽车业务及融资为由滞留境外，你控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。”

北京证监局在通知中要求贾跃亭在2017年12月底前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

乐视网因筹划重大资产重组，于去年4月中开始停牌，停牌前收报30.68元（送股分红除权后为15.33元）。（完）