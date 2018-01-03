乐视网称贾跃亭以近1亿元资产抵债 旗下电视平台拟增资30亿

路透上海1月3日 - 在中国乐视网(300104.SZ)第一大股东贾跃亭周二表态将尽力偿债后，乐视网周二稍晚称，贾跃亭名下的乐视电子商务（北京）公司将以资抵债的方式进入上市公司体系，估值为9,290万元人民币，同时乐视网旗下智能电视平台拟增资30亿元。

乐视网还指出，上市公司一直持续推动与乐视非上市体系的债务问题处理，但目前双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。上市公司将继续全力推动贾跃亭及非上市体系关联方债务问题的实质解决。

公告显示，乐视电子商务主要为乐视网的部分终端产品搭建销售平台。此次乐视网旗下生产智能电视的新乐视智家电子科技（天津）公司受让乐视电商经营的乐视商城及相关资源，不仅获得线上销售平台，也为后续整体布局提供很好的支撑。

受到乐视系危机爆发的牵累，新乐视智家的现金流极度紧张。新乐视智家确定了本次增资方案，拟按照120亿元以上估值融资30亿元：其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元；拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。

去年初融创中国(1918.HK)旗下天津嘉睿曾以300亿元估值入股乐视致新，后者去年11月更名为新乐视智家。

此次，乐视网及其第二大股东天津嘉睿、债权人深圳金锐显参与上述增资，乐视网以3亿元债权投入，天津嘉睿以3亿元现金参与增资，而深圳金锐显以债权和现金合计1.5亿元参与增资。其他各方的增资金额及新投资方的确定尚在进行中。

公告称，新乐视智家本次增资主要以引入新投资者为主，乐视网持有其股份占比将有所下降。乐视网持股预计由增资前的40.31%降至34.25%。

乐视网目前存在大量乐视系非上市体系关联方对乐视网的债务，直接导致上市公司对上游供应商形成大量欠款无法支付，出现大量债务违约和诉讼情形。北京证监会上周初发布通知，要求贾跃亭在2017年12月底前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题。

目前仍在国外的贾跃亭周二通过其个人微博回应称，一定竭尽全力解决债务问题，并委托其妻甘薇及兄弟贾跃民全权处理相关事宜，包括行使上市公司股东权利和责任，以及资产处置等。

乐视网因筹划重大资产重组，于去年4月中开始停牌，停牌前收报30.68元（送股分红除权后为15.33元）。（完）