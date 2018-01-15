玩具生产商乐高与腾讯控股携手 为中国儿童开发网上游戏

路透哥本哈根1月15日 - 丹麦玩具生产商乐高将与中国网络巨擘腾讯控股(0700.HK)携手，共同针对中国儿童开发线上游戏并可能开发社交网络。

近几年乐高销售成长放缓，但中国市场是一大亮点，2016年营收成长25-30%。

乐高正与美泰儿(Mattel)(MAT.O)和孩之宝(Hasbro)(HAS.O)同台竞技，争取从310亿美元的中国玩具和游戏市场分得一杯羹。

乐高周一称与腾讯的合作，旨在为中国儿童量身定做一个安全的网络环境，包括内容、平台和体验。

乐高中国总经理Jacob Kragh在声明中称，“我们看到越来越多的中国儿童通过网络融入世界，我们的合作将带给中国儿童安全及想像力丰富的数字化乐高内容，这也将满足他们在学习、开发和娱乐方面的需求。”

乐高称，合作内容包括在腾讯视频平台上开发一块乐高儿童视频区，并将开发和运营乐高品牌授权的游戏。

还包括能够让儿童在玩积木过程中尝试编程的乐高LEGO BOOST，并将探索为中国儿童开发一个共享社交网络。

腾讯市值5,370亿美元，为亚洲估值最高的公司之一。

2017年美泰儿与中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)以及在线内容开发商宝宝树签署协议，出售基于费雪(Fisher-Price)品牌玩具的互动性学习产品。

根据欧睿国际(Euromonitor International)数据，乐高在中国的市场份额约为3%，美泰儿和孩之宝的市场份额则分别约为2%和1%。

2016年11月，乐高在中国嘉兴设立一家工厂，预计将生产约70-80%在亚洲出售的乐高产品。(完)