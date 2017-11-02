联想第二季度净利按年跌11%惟胜预期 与富士通整合个人电脑业务（更新版）

路透香港11月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2017/18年度第二季度净利按年下跌11%，但优于市场预期并扭转首季亏损的局面。同时，联想宣布通过收购富士通(6702.T)个人电脑业务的51%股权，并签订合资协议，整合个人电脑业务。

联想集团午盘股价转升，最多涨5.2%；香港时间13:23，最新报上涨3.93%。该股早盘收跌1.09%。

截至9月底止六个月，联想集团的净利为6,700万美元，按年倒退八成；7-9月第二季度净利则为1.39亿美元，扭转了首季度7,200万美元亏损的情况，其去年第二季度净利为1.57亿美元。汤森路透综合11名分析师平均预估联想集团第二季度净利为4,400万美元。

“第二财季，我们对三波战略的执行持续见到成效。个人电脑业务在保持业界领先利润水准的前提下，实现超过大市的年比年增长。数据中心业务在加强销售能力，新的全球销售管道架构及项目和新产品竞争力等基础建设之后逐步见到成效。移动业务继续按计划落实扭转策略，在大多数市场实现了超过大市的增长。”联想集团董事长兼CEO杨元庆表示。

于上半财年，联想的综合收入同比上升2%至217.73亿美元。其中个人电脑和智能设备业务的收入同比上升4%至153.87亿美元。移动业务的收入同比上升2%至38.23亿美元。数据中心业务的收入同比减少10%至19.47亿美元。

公司表示，上半年度内录得1.33亿美元的税项抵免，主要来自于移动和数据中心业务的亏损。

**收购富士通PC业务51%股权**

另外，联想集团落实收购富士通的个人电脑业务51%股权。公司在另一份公告称，收购Fujitsu Client Computing Limited（FCCL）已发行股本的51%，然后富士通向日本政策投资银行（DBJ）出售5%的FCCL股权。交易完成后，FCCL将变更为合资公司，由联想、富士通及DBJ共同所有。

联想集团表示，收购代价包括178.5亿日圆（约12.3亿港元）及基于截至2020年3月FCCL的业务表现计算的25.5-127.5亿日圆（约1.75-8.75亿港元）业绩调整代价，并须于2020年3月31日后短期内以现金支付。

合资公司成立后，FCCL的产品将继续以富士通品牌进行分销和销售。富士通将继续通过管道合作伙伴为全球企业客户服务，并提供售后产品支援和服务。FCCL将通过大众零售商为日本消费市场服务，并提供产品支援和服务。

联想集团表示，通过该战略合作，富士通和联想将在日本和全球范围进一步推动个人电脑业务的增长，扩大规模和竞争力。（完）

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