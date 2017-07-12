独家：联想控股正洽购卢森堡国际银行约90%的股权--消息人士

路透香港/法兰克福7月11日 - 知悉情况的消息人士告诉路透，中国联想控股(3396.HK)正在进行洽商，可能向卡塔尔所拥有的卢森堡国际银行(BIL)投资。

消息人士称，联想控股在协商从Precision Capital手中购买BIL约90%的股权。Precision Capital是包括卡塔尔前总理谢赫·哈马德(Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani)在内的该国皇室成员所拥有的投资工具。联想控股是联想集团(0992.HK)母公司。

熟悉该行业的人士预计，BIL将敲定10-15亿欧元(11.4-17.1亿美元)的价格。

消息人士称，交易可能在未来数周敲定，联想并不寻求购买由卢森堡政府所有的BIL剩余10%的股权。

另一名接近谢赫·哈马德的消息人士称，Precision正与一潜在买家就出售BIL控股权展开深入谈判，但尚未达成最终协议。该消息人士未就Precision是否在与联想商谈置评。

由于谈判未公开，消息人士要求匿名。

联想发言人、谢赫·哈马德驻多哈办公室发言人以及BIL均未予置评。Precision和卢森堡政府未回复路透的置评请求。(完)