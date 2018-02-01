联想集团第三季由盈转亏 移动业务不能如期于3月底前扭亏（更新版）

(新增更多细节及高管言论)

路透香港2月1日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2017/18年度第三季由盈转亏，因美国税改而须为递延税项资产撇帐，而移动业务仍处于亏损，且不能如期于3月底前扭亏。

公告显示，联想于第三季度录得净亏损2.89亿美元，上年同期则为净利9,800万美元，期内每股净亏损0.0253美元，主要由于公司因应美国近期颁布的税改法案而须作出一次性非现金4亿美元的递延所得税项资产撇帐。

因此，前三季度亦由盈转亏，净亏损2.22亿美元，上年同期则为净利4.28亿美元，每股净亏损0.0199美元。

联想此前已发出盈警。尽管美国税务环境出现变化，联想表示，“本集团认为，美国较低的税率将有利于集团在该地区长期的业务营运。”

联想盘初股价一度低探4.39港元的近一个月低位。本地时间11:29，该股跌2%，报4.42港元；大市恒生指数.HSI则跌0.1%。

联想致力于其个人电脑和智能设备业务的增长与盈利能力之间取得平衡，但由于零件成本价格上涨，加上欧洲/中东/非洲区的新兴地区的品牌转型速度较预期缓慢以及亚太地区新兴市场的激烈竞争，全球智能手机销量同比下跌18%，移动业务于第三季的收入同比下跌5%至20.76亿美元，除税前经营亏损为9,200万美元，较第二季则收窄三成。

联想此前订下目标，移动业务于下半财年扭亏为盈，然公司主席及首席执行官杨元庆对路透表示，“移动业务于3月底前扭亏的计划不可能发生。”

受惠于个人电脑和智能设备和数据中心业务的产品组合的改善，联想于第三季度的综合收入同比上升6%至129.39亿美元，毛利亦升10%至17.51亿美元，毛利率同比增加0.4个百分点至13.5%。

期内经营费用同比增加6%至15.47亿美元，费用率为12%。集团的除税前溢利录得1.5亿美元，除税前经营溢利则录得2.12亿美元，按年增长22%，按季亦升116%。（完）

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