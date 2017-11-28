联想集团12.4亿元出售武汉物业予中国新城镇 助改善现金流

路透香港11月28日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周二称，以总代价12.4亿元人民币出售于武汉的物业予中国新城镇(1278.HK)，此举将优化公司的固定资产及改善现金流量状况。

据公告，买方国开新城（北京）资产管理有限公司为中国新城镇的一间全资非直接持有子公司。联想集团将向国开新城出售其于联想移动通信软件（武汉）有限公司的全部股权及转让若干负债，出售公司的主要资产为一幅地块及其上一幢名为联想武汉研发基金的写字楼，该楼宇正在建造中及将于2018年竣工。

联想集团表示，集团将确认因出售而产生的实际收益将经审计厘定并将在公司季度业绩的公告内披露，而出售所得款项计划将用作一般公司用途。

中国新城镇为国开金融旗下的城镇化上市平台，国开金融是中国国家开发银行全资拥有的股权投资平台。

联想集团本月稍早公布，其于2017/18年度第二季度净利按年下跌11%，但优于市场预期并扭转首季亏损的局面。同时，联想宣布通过收购富士通(6702.T)个人电脑业务的51%股权，并签订合资协议，整合个人电脑业务。

该股周二收跌0.22%，报4.44港元。（完）

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