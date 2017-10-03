联想集团向高管及主要股东联想控股等发行新股 筹约39亿港元

路透香港10月3日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)宣布，向一家由公司主席杨元庆、首席财务官黄伟明等高管，以及主要股东联想控股(3396.HK)持有的公司发行总值约39亿港元的新股。

此外，联想集团并向上述人士发行红利认股权证总计约9,061.4万份红利认股权证，初始行使价为5.17港元，相等于约股份认购价的1.2倍，行使期为三年。倘全数获行使，将另外集资约4.68亿港元。

联想集团的声明称，认购人为Union Star Limited，于公告日由联想控股及Sureinvest Holdings Limited（SHL）分别持有49.5%及50.5%权益。SHL为一家由杨元庆、黄伟明及八名其他自然人分别持有87.14%、4.66%及8.2%的投资控股公司。

Union Star按每股4.31港元认购约9.0614亿股联想集团新股，相当于公司经扩大后已发行股本约7.54%，认购价与公司上周五收盘价相同。

在完成股份认购后，Union Star将向SHL、联想控股及黄伟明发行新股，其将分别持有Union Star的20.95%、32%及47.05%股权。

联想集团表示，拟将发行新股所得用于为未来收购机会提供资金及一般营运资金用途。公司表示，目前及未来的业务需要有强大的资本基础支持，董事会认为，债务融资、银行借贷及债券发行会增加集团的融资成本，且预计将产生更多专家费用；而发行具优先购买权的证券发行所需时间及成本更高。至于有管理层参与者参与股份认购，是将管理层参与者留在集团内的措施，令他们与公司有更紧密的财务联系和一致利益。（完）

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