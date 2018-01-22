乐视网拟终止重组乐视影业并提示风险

路透上海1月22日 - 已停牌逾九个月的乐视网(300104.SZ)上周五晚公告称，考虑到重组标的公司乐视影业股权冻结不能解除和关联方应收款项迟迟未能解决，导致交易无法推进或无法获得批准，决定终止对乐视影业的重大资产重组事项。

乐视网周二将就此召开投资者说明会，董事长孙宏斌等出席。证券时报网报导称，乐视网或于周四(25日)复牌。

公告显示，截至目前，由于乐视控股因对外借款及担保导致资产被大量质押和冻结，乐视控股所持乐视影业21.81%股权目前仍处于司法冻结状态。同时，乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的17.1亿元其他应收款。考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，本次重大资产重组暂不具备实施基础。

乐视网并向投资者发布风险提示公告称，公司存在实际控制人发生变更、部分关联方应收款项回收困难、债务到期导致现金流进一步紧张、2017年业绩大幅下滑、对外投资项目亏损等风险。

乐视网表示，将要求实际控制人贾跃亭对其造成的上市公司关联债务负责，进一步拓宽融资渠道，对非核心业务资产及严重亏损资产予以处置以回笼资金；目前，乐视网子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司的股权融资工作正在进行。

截至2017年12月31日，乐视网存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元人民币，其中部分将于2018年到期。

乐视网去年4月中起停牌至今，停牌前收报30.68元。（完）

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