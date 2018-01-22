乐视网拟终止重组乐视影业 逾30亿关联债务已有解决方案

(新增乐视控股声明内容)

路透上海1月22日 - 已停牌逾九个月的中国乐视网(300104.SZ)决定终止对乐视影业的重大资产重组，并称存在关联方应收帐款困难等风险；而其关联方乐视控股周一补充说明称，目前有超过30亿元人民币的关联债务已形成解决方案。

乐视网上周五晚公告称，贾跃亭通过乐视控股及其所控制的其他乐视体系内关联公司，以关联交易的方式形成大量上市公司应收款项。截至2017年11月底，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到75.31亿元。

乐视控股官方微信周一刊登声明称，乐视网公告提到的75亿元关联欠款与乐视控股掌握的数据存在一定差异，经初步核算需要乐视控股等关联方承担还款的金额预计在60亿元左右。所以，乐视控股将进一步加紧开展非上市体系与上市体系的对账工作，明确乐视控股等关联方应对上市体系承担的关联债务金额。

在乐视控股及非上市乐视体系预计承担的约60亿还款金额中，其中超过30亿元已有相应解决方案在加快执行，包括但不限于前期已公告的将非上市公司乐视金融、乐视商城等优质资产以资抵债注入上市公司，以及其他推进中的解决方案；剩余20多亿元债务将在法律法规允许的前提下彻底解决，目前各方正全力推进。

乐视控股声明还指出，自乐视资金链危机爆发以来，乐视控股及关联方已累计偿还上市公司、金融机构及供应商的债务约160亿元。

乐视网则公告称，考虑到重组标的公司乐视影业股权冻结不能解除和关联方应收款项迟迟未能解决，导致交易无法推进或无法获得批准，决定终止对乐视影业的重大资产重组事项。

公告显示，截至目前，由于乐视控股因对外借款及担保导致资产被大量质押和冻结，乐视控股所持乐视影业21.81%股权目前仍处于司法冻结状态。同时，乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的17.1亿元其他应收款。考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，本次重大资产重组暂不具备实施基础。

乐视网并向投资者发布风险提示公告称，公司存在实际控制人发生变更、部分关联方应收款项回收困难、债务到期导致现金流进一步紧张、2017年业绩大幅下滑、对外投资项目亏损等风险。

乐视网表示，将要求实际控制人贾跃亭对其造成的上市公司关联债务负责，进一步拓宽融资渠道，对非核心业务资产及严重亏损资产予以处置以回笼资金；目前，乐视网子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司的股权融资工作正在进行。

截至2017年12月31日，乐视网存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中部分将于2018年到期。

乐视网周二将就终止重组事宜召开投资者说明会，董事长孙宏斌等出席。证券时报网报导称，乐视网或于周四(25日)复牌。

乐视网去年4月中起停牌至今，停牌前收报30.68元。（完）

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