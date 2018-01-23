乐视网称融创中国尚未表达进一步增持意向 贾跃亭意向不明

路透上海1月23日 - 已停牌逾九个月的中国乐视网(300104.SZ)将如何应对复牌后大跌，是近期投资者最关注的焦点话题之一。乐视网在周二举行的投资者说明会上表示，作为公司第二大股东的融创中国(1918.HK)目前尚未表达进一步增持意向。

公司方面进一步补充称，目前其第一大股东贾跃亭并未表达对所持乐视网股权的处置安排，也未表示不对所持股权在质押机构的质押行为支付补足保证金。如果因股价下跌，贾跃亭也未对保证金进行补足，则其所质押的乐视网股权，将由质押机构按照协议条款进行相应处置。

乐视网近两年主营业务出现极大下滑，近日被多家公募基金调低目标价，市场普遍预期其复牌后股价将出现大跌。此前有报导称，公司可能周四（25日）复牌。

而去年初高调入股乐视网的融创中国董事长孙宏斌的口风已软。他在说明会上称，“人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。”

他表示，虽然入股时对乐视网的关联交易知情，但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。

乐视网上周五晚公告称，贾跃亭通过乐视控股及其所控制的其他乐视体系内关联公司，以关联交易的方式形成大量上市公司应收款项。截至2017年11月底，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到75.31亿元人民币。

“我会尽力，希望不留遗憾。但如果仍然没有办法，那也只能遗憾了。人生有很多遗憾。”孙宏斌指出。

去年1月，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元，以挽救处于困境中的乐视网及其关联企业。

乐视网此前公告称，由于前三季度受到关联方债务及资金紧张、流动性风波影响，对公司声誉和信誉度造成负面影响，公司广告收入、终端收入、会员收入均出现较大幅度下滑。预计公司2017年全年亏损。

乐视网已终止与乐视影业的重组方案，停牌前该股收报30.68元。（完）