乐视网提前终止第一期员工持股计划 占总股本0.55%

路透上海2月8日 - 深陷困境的中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司(300104.SZ)周三发布公告称，公司收到第一期员工持股计划管理人华润深国投《通知函》，基于上市公司基本面的重大变化，根据之前协议约定，华润深国投宣布提前终止华润信托·润泽143号集合资金信托计划。

公告并显示，基于目前以现金形式存在的信托计划财产不足以按照协议约定向优先受益人分配信托利益，且乐视控股未履行差额补足义务，华润深国投以《通知函》形式将信托计划财产原状分配给受益人代理人浦发银行(600000.SS)深圳分行。

根据公告，2016年9月20日，乐视网第一期员工持股计划以46.61元人民币/股的价格通过二级市场竞价交易方式买入1,095.35万股乐视网，成交金额5.1亿元，买入股票数量约占当时公司总股本0.55%，锁定期为2016年9月20日起至2017年9月19日。

2017年8月21日，乐视网实施2016年度权益分派方案，权益分派后，该员工持股计划累计持有公司股票2,190.71万股。

公开资料显示，该员工持股计划筹集资金总额不超过2.55亿元，集合计划份额上限为5.1亿份，每份1元，按照1:1设立优先级份额和劣后级份额。其中，乐视高管及核心骨干人员28人实际出资2.55亿元认购劣后级份额，而另外2.55亿元优先级资金来自浦发银行，资金成本为6.05%，“润泽143号”的预警线为0.75、止损线为0.70。

目前，乐视网第一期员工持股计划的市值已经远低于从浦发银行的借款金额2.55亿元。今年1月25日，华润深国投向乐视控股发送《追加资金通知》，由于该员工持股计划已触发预警补仓机制，乐视控股作为上市公司第一期员工持股计划差额补足义务人，应履行追加资金义务，但是到截止日，未获知乐视控股追加资金，乐视网与华润深国投确认，华润深国投已按照委托人书面指令对员工持股计划的非现金资产进行处理。

上月稍早，乐视网宣布终止重组。此后作为公司第二大股东的融创中国(1918.HK)在投资者说明会上，未表达进一步增持意向。

乐视网股票于1月24日复牌，在经过连续跌停后，本周三收报4.82元。(完)

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