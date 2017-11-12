贾跃亭称已无力继续履行无息借款及增持乐视网股份承诺

路透上海11月11日 - 深陷债务危机的中国乐视网(300104.SZ)周五晚公告称，近日收到贾跃亭的回复函件称，因其已将减持股份所得资金全部用于非上市体系以及个人所涉及的债务偿付等，目前已无力继续履行无息借款予上市公司的承诺，亦无力履行增持上市公司股份的承诺。

乐视网此前分别向贾跃亭和贾跃芳发函，提醒并要求两人继续履行借款承诺。贾跃芳亦回复称因同样原因无力继续履行无息借款予上市公司的承诺。

贾跃亭在回复函中并称，在其个人后期财务状况允许的情况下，愿意继续按照此借款承诺将减持资金借与上市公司使用，后期借款行为与本次借款承诺无关，为其个人自愿行为。

公告称，公司董事会认为贾跃亭、贾跃芳由于个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺，所以他们已违反自身所作借款承诺。公司将持续关注相关事项的进展，将严格按照有关法律法规及其规章制度进行披露。

乐视网的保荐机构中德证券此前公告称，今年上半年第一大股东贾跃亭未按承诺将减持资金借予上市公司使用；考虑其资产冻结等状况，贾跃亭未来履行承诺存在极大不确定性。

中德证券发布的乐视网2017年半年度跟踪报告指出，2015年至今，贾跃亭减持资金借予上市公司的最高额为47.16亿元人民币，累计发生额为113.44亿元。

乐视网自4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元。（完）

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