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嘉睿汇鑫将所持乐视网1.7亿股票质押 实际控制人系融创
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2017年8月14日 / 凌晨1点25分 / 1 天内

嘉睿汇鑫将所持乐视网1.7亿股票质押 实际控制人系融创

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海8月14日 - 一直风波不断的乐视网(300104.SZ)最新公告称，公司接到持股5%以上股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司的通知，获悉嘉睿汇鑫的实际控制人融创房地产集团完成一笔融资。截至公告日，嘉睿汇鑫将所持1.7亿股乐视股票质押给中信信托，质押登记日为2017年8月8日，现已办理完毕质押登记手续。

乐视刊登在深圳证券交易所网站公告并表示，按照融创的融资合同约定，融创集团在获得融资款项后，需履行融资程序，将嘉睿汇鑫所持有的乐视网股票质押给中信信托有限责任公司；嘉睿汇鑫累计质押170,711,107亿股，占其所持乐视网股份的100%，占乐视网总股本的8.56%，质押到期日为2022年6月20日。

据国内媒体证券日报报导，这部分股权为今年1月份融创从贾跃亭手中收购的乐视网老股，代价为60.41亿元。而以乐视网4月份停牌时的股价30.68元计算，融创本次质押股权的市值为52.37亿元。

“A股的股权质押非常普遍，融创的这笔质押也是资本市场的标准动作，所得资金则可以进一步优化其房地产业务的现金流，”报导援引业内人士指出。

乐视网因筹划重大资产重组而自4月中起持续停牌，停牌前收报30.68元。（完）

浏览公告全文，请点击深交所网站：here

发稿 吴芳； 审校 乔艳红

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