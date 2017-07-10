嘉实等基金公司下调乐视网估值 调整幅度至少三个跌停板

路透上海7月10日 - 因中国乐视系公司正面临前所未有的经营压力，嘉实、易方达、中邮等多家基金公司周六公告称，将下调旗下基金持有的乐视网(300104.SZ)股票估值水平，调整幅度较停牌前股价至少达三个跌停板。

其中嘉实基金的公告显示，已与基金托管人协商一致，从7月7日（上周五）起，对旗下证券投资基金持有的乐视网股票，按照其4月14日收盘价连续下调3个10%的价格，即22.37元人民币进行估值。

公司表示将密切关注乐视网有关重大资产重组事项进展，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。

中邮基金亦决定自上周五起将公司旗下部分基金持有的乐视网股票的估值价格调整为22.37元。而易方达基金对旗下证券投资基金持有的乐视网则按照22.05元进行估值。

在招商银行(600036.SS)申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产后，贾跃亭上周四早间在其个人微博上发出公开信，恳请给予乐视一些时间，他会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上，上周四盘后公告显示，他将辞去乐视网董事长职务。

乐视网自4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元。（完）