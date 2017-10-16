乐游科技入股美国Certain Affinity 并共同开发变形金刚游戏

路透香港10月16日 - 中国游戏开发及发行商--乐游科技(1089.HK)周一称，拟入股美国Certain Affinity并共同开发及制作基于变形金刚产权的游戏。

Certain Affinity是一家位于德克萨斯州奥斯汀之独立视频游戏开发工作室，以创造创新之高质素动作游戏闻名，其共同开发的游戏包括Call of Duty及Halo。

根据协议，乐游科技同意收购Certain Affinity之20%已发行股本，代价为1,000万美元，同时向Certain Affinity提供免息贷款融资最多1,500万美元作为支付就提供变形金刚游戏之开发服务所产生之成本及开支。

此外，乐游科技将与Certain Affinity及其股东订立表决协议，以获取Certain Affinity的股东授出购股权，让乐游科技以不超过1.5亿美元收购Certain Affinity余下股份，行使期自Certain Affinity交付截至2020年12月底止年度财务报表当日起计三个历月。

交易的先决条件包括待售股份之转换及发行所需之美国或任何州份之任何政府部门或监管机构之所有授权、批文或许可，以及表决协议之订立；除另有协定之外，收购须于10月30日完成。

乐游科技表示，“董事相信本集团将会从Certain Affinity的股本投资回报以及与Certain Affinity的合作中获益，原因为预期Certain Affinity不仅将继续其传统代工业务，亦会开发游戏以外之其他高端视频游戏。”

香港时间10:55，该股升1.05%，报1.93港元。（完）

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