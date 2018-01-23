韩国LG显示器第四季获利远逊市场预期 受面板跌价所拖累

路透首尔1月23日 - 韩国LG显示器(034220.KS)表示，第四季营业利润较上年同期锐减95%，至近两年低位。

公司指出，由于面板价格下滑，加上对小型有机发光二极体(OLED)萤幕研发及生产的投资高于预期，导致财报逊于市场预估。LG显示器为全球最大的电视液晶显示器(LCD)面板制造商，亦为苹果(AAPL.O)的供应商。

公司10-12月营业利润为440亿韩元(4,120万美元)，创下2016年4-6月以来最低水准，远低于汤森路透I/B/E/S对12位分析师调查平均预估的2,500亿韩元。

“面板价格料将延续下降趋势，但可能在第一季末企稳，”LG显示器首席财务官金相敦在一则声明中说，并称受淡季需求下降影响，第一季面板出货量料出现高个位数的百分比降幅。

分析师称，当季用于手机的LCD面板的销售料不及之前几年，因需求低迷，且苹果的最新款iPhone选择用OLED面板，而非LCD面板。

研究公司TrendForce旗下的WitsView表示，去年LCD电视面板的价格下降20-40%，因之前的涨价抑制了大尺寸电视机的需求。

但WitsView称，2018年价格跌势料将放缓，因电视机出货量反弹，且面板价格下降刺激电视机厂商增加库存。此外，由于京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)等公司的新产品线仍在提高生产质量，供需料将更加平衡。

LG显示器在用于电视机的OLED面板领域中领先，但竞争对手三星电子(005930.KS)的显示屏业务在用于手机的小型OLED面板领域中占据主导。LG正试图渗透到后一领域。

韩国政府12月批准了LG显示器在中国兴建OLED面板生产厂的计划，该公司试图壮大其OLED业务，并挺进OLED智能手机显示屏领域，与三星抗衡。(完)