韩国金融市场：韩元持稳，美国征税打压LG电子下跌而三星电子持稳

路透首尔1月23日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二早盘上涨，因美国参议院周一就政府拨款达成协议，联邦政府关门三天的局面得以解除，提振市场人气改善。

韩元持稳，而韩债收益率(殖利率)上涨。

0227 GMT，KOSPI指数涨21.85点或0.87%，报2,523.96。

LG电子股价收复部分跌幅，下跌2.29%，稍早一度下跌多 达5%，因美国决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税 。三星电子较上日收盘上升0.7%。

韩元兑美元在国内结算平台报1,069.9，较上日收盘价1,0 70.1微升0.02%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,070.2，较上日跌0.15%。一年 期无本金交割远期外汇(NDF)报1,060.05。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.46%，美股上 日收盘温和上涨。日经指数涨0.92%。

今年以来KOSPI指数涨约1.4%，过去30日上升1.12%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为176,931,000股，在总计882档有交易的股票中，有498档上涨。

外资在KOSPI卖超韩股198.57亿韩元。

美元兑韩元今年以来已上涨0.36%，韩元年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货跌0.01点至107.68。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/杜明霞/汪红英；审校 王丽鑫/龚芳/艾茂林)