链家旗下长租公寓平台获40亿A轮融资 红杉华平腾讯领投

路透上海1月17日 - 中国最大房地产经纪公司链家旗下长租公寓平台--自如近日获得40亿元人民币的A轮融资，由华平投资、红杉资本、腾讯(0700.HK)三家机构领投，华兴新经济基金、融创中国(1918.HK)、泛大西洋投资、源码资本、海峡资产、新希望等机构跟投。

源码资本官方微信透露，该笔融资金额刷新了中国公寓行业单笔之最，也是创业公司罕见的首轮融资记录。本次融资由国内最大独立投行华兴资本担任独家财务顾问。

红杉资本中国基金合伙人刘星表示，“无论对于房东还是租客，通过专业化、品牌化的机构来为自己获得高品质的服务，是国人在居住领域的消费升级，这个趋势非常明显且将持续放大。”

自如首席执行官（CEO）熊林透露，本次融资后，自如将深化全国化布局，在现有的九座城市加大投入力度，为更多自如客和业主提供高品质的产品及服务；加大产品研发与创新投入，为客户提供更高品质，更优体验的全线居住产品。

同时，自如还将在在智能家居、大数据、社区与社交应用等方面加大科技创新投入，通过科技创新提升运营管理效率和客户体验。

2011年10月，自如正式成立，目标是通过创新的互联网O2O（线上线下）模式，解决业主出租难、租客找房难且体验不佳的行业痛点。内部创业五年后的2016年，自如从链家剥离，全面独立运营。

目前自如管理价值3,000亿元的房屋资产，拥有自如房屋40万间，八栋自如寓，服务北京、上海、深圳、杭州等九座城市超过100万的租客，公司员工规模近5,000人。（完）