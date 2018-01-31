日本聊天软件公司Line计划推出虚拟货币交易所 不惧黑客攻击

路透东京1月31日 - 日本聊天软件公司Line Corp (3938.T)计划推出虚拟货币交易所。此前黑客从Coincheck交易所窃取了价值5.3亿美元的虚拟货币，造成全球规模最大的一宗数字货币盗窃案，引起监管机构对日本的此类交易所进行调查。

Line周三在一份声明中称，日本金融监管当局正在审查公司提交的营运虚拟货币交易所的申请。

日本金融厅周一称，Coincheck交易所发生黑客攻击后，该厅将对日本境内所有虚拟货币交易所的安全漏洞进行调查。日本金融厅负责新交易所的注册工作。

一名Line的发言人表示，“关于与刚加入或者是经验不足的用户沟通这类金融产品的价值和蕴含的风险上，我们应该注意到要取得平衡。”

日本金融厅登记在案的加密货币交易所有16个，另外16家在运营的同时还在等待审批。

Line股价周三收盘上涨2.58%，日股日经指数.N225收低0.83%。Line的控股权掌握在韩国Naver Corp (035420.KS)手上。

Line表示，将通过新公司“Line Financial”开始交易加密货币，这家新公司也通过Line通讯应用程序提供贷款及保险等产品。Line目前通过其应用程序向4,000万用户提供转帐及付款服务。(完)