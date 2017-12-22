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#国际财经
December 22, 2017 / 1:22 AM / 4 days ago

美国股票基金流出222亿美元 为年内最大赎回规模--理柏

1 分钟阅读

路透纽约12月21日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据显示，美国股票基金在截至12月20日的一周流出资金222亿美元，为2017年至今最大赎回规模。

美国股票共同基金在截至周三当周流出资金122亿美元，延续了2017年多数时候的周度现金赎回势头。理柏称，美国股票上市交易基金(ETF)在截至12月20日当周流出资金100亿美元，为2017年最大现金赎回规模。

投资者避险情绪也蔓延到债市。根据理柏的数据，美国高收益“垃圾”债基金在截至12月20日当周流出11亿美元资金，为这类基金连续第二周出现现金赎回。

“资金撤出高收益债券和股票基金--并流入投资级公司债--这些都是避险策略，”汤森路透理柏的资深分析师Pat Keon指出。“这两类基金全年都很艰难--股票共同基金净流出1,410亿美元，高收益债券基金流出221亿美元。”

理柏称，美国投资级公司债基金在截至12月20日当周吸引资金11.4亿美元，延续这类基金自9月底以来持续的周度资金流入势头。

但股票ETF表现抢眼。这类基金今年将录得2,650亿美元净资金流入，“当前这周的净流出打破了持续10周的资金流入势头，”Keon说。

“虽说这个流出资金的数字很高，但除非出现一个持续多周的流出趋势，否则我认为不用太担心，”Keon表示。

理柏数据显示，美国货币市场基金在截至12月20日当周流出资金212亿美元，之前六周实现资金流入。(完)

编译 王颖；审校 王兴亚

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