锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代

路透伦敦8月7日 - 多家锂聚合物加工大厂正陆续与客户达成长期合约，以取得解决短缺问题所需的投资资金。

随着各国政府及消费大众希望减少碳足迹，电动汽车需求急增，未来几十年对电池级锂聚合物的需求料将飙升。

虽然锂矿资源不虞篑乏，但问题在于确保有足够的加工产能。

行业消息人士指出，电池厂商及汽车制造商等终端使用者，将需要签署长达数年的合约，以鼓励大型锂生产商加速扩大投资。

一些厂商已经开始顺应趋势而行动。

“我们已经根据客户订单情况，制定了自身业务扩张的时间表，”美国上市公司FMC Lithium的全球业务主管Tom Schneberger表示。该公司是全球四大锂生产商之一。

“我们的首要任务是提供高质量产品的充足供应，(我们的战略大客户)仰赖这种产品，”他对路透表示。

智利Sociedad Quimica Y Minera(SQM)SQMa.SN是四大锂生产商中的另外一家。该公司对路透表示，其明年的扩张计划也是基于长期协议。

摩根士丹利分析师预计，2020年电动汽车的生产和使用将达到9,900万新车的2.9%，2025年将达到1.02亿新车的9.4%。今年则是8,650万辆新车的1.1%。

摩根士丹利称，到2050年，1.32亿新车中的81%将是电动汽车。

大生产商若有终端用户订单在手又能很快筹到投资资金，都在盯着锂矿丰富的地区。

Roskill董事总经理Robert Baylis估计，去年FMC、Albemarle、SQM和中国的天齐锂业(002466.SZ)合计占全球碳酸锂当量的66%。Wood Mackenzie顾问James Whiteside认为这个比例为78%。 (完)