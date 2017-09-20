柳工力争2020年海外营收占比40% 兼并收购和战略联盟是重点

路透北京9月20日 - 中国工程机械制造商正在加速国际化进程。大型国企--广西柳工集团董事长曾光安表示，到2020年柳工海外营收占比将达到甚至超过40%，兼并收购和战略联盟是国际化重点，会抓住未来五年的关键窗口期，积极参与全球竞争，加强产业整合。

已在低谷徘徊五年的工程机械行业，今年迎来爆发式增长，上半年主要产品销量多实现同比两位数增幅，其中挖掘机增速翻番，不过曾光安认为，明年开工项目可能不会像“十三五”（2016-2020年）初期那么大规模，工程机械今年的高增速恐怕不可持续。

“柳工2020年海外营收占比达到40%的目标没有变化，希望有更好的机会，能突破这个目标。”他指出，从全球优秀工程机械企业来看，他们很大的产品份额来自海外，而现在正值中国企业走出去的战略性机遇期，柳工应该加速国际化进程。

他周二稍晚在全球工程机械产业大会暨50强峰会间隙对媒体表示，现在中国企业、特别是制造业，竞争力在减弱。中国原材料、劳动力以及各种社会成本都在向中等发达国家靠拢，从汇率角度看，近十几年，人民币兑美元有一定幅度的升值，从2003年柳工初入国际市场时的8左右，升至现在的6.5左右，深刻影响到企业盈利、现金流。

“个人认为未来五年（国际化）还有一个比较好的机会，但之后这样的机会会越来越少，中国出口产品到国外的竞争力会减弱，这是我们的基本判断。”曾光安说。

谈及人民币今年的走势，他称，今年人民币兑美元CNY=CFXS升值比较受关注，但同时也要注意到，人民币兑其它货币走势并非如此，例如兑欧元是贬值的，这对出口有利。中国正在推进和其它国家（比如金砖国家）的互联互通，有助于改善汇率波动风险，企业也有避险工具。对柳工来说，核心问题还是要把产品做好，开拓海外市场。

据全球工程机械产业大会发布的报告，目前国际化程度最高的15家公司，国际化指数均超过50%，其中前七家企业国际化指数超过81%。而前15家里面，中国企业无一上榜。

徐工集团董事长王民也在同一场合表示，与跨国公司相比，徐工的一大短板就是海外收入占总收入比重只有约30%，“五年达到了50%将是我们最大的战略机会。徐工在巴西、德国、美国的团队都蛮拼的，未来十年国际化战略都是排在第一位的。”

柳工集团为上市公司柳工(000528.SZ)的母公司。据集团官网，目前其海外销售收入占比超过30%，在130多个国家拥有380家经销商、2,650多个服务网点，分布在全球五大洲各市场重点要塞；并设有四家海外制造基地（波兰、印度、巴西、阿根廷）和九家营销子公司。

**兼并收购是重点**

谈及集团的国际化战略，曾光安表示，将继续在100多个国家深度营销。在海外制造领域，柳工已在印度、波兰、阿根廷和巴西设立工厂，接下来要进一步提升本地化，实现更多产品在当地生产，同时也在深入研究有潜力建立工厂的地区。

他强调，全球经济发展和产业变化也提供了产业整合的机会，兼并收购和战略联盟是未来国际化的重点。将借此增加柳工新产品线，或者提升现有产品线在当地的市场份额、渠道和客户群。现在全球产能过剩，通过并购合作，使得中国产能与全球产能资源整合、效率更高。

工程机械大会产业报告显示，2012年，中国企业积极并购，三一重工(600031.SS)收购普茨迈斯特90%股权，徐工集团收购德国施维英52%控股权，柳工集团也收购了波兰HSW公司下属工程机械事业部；此后2013-2015年全球工程机械产业并购相对沉寂下来，更多交易出现在营销体系、分销网络、后市场业务、零部件环节。

曾光安指出，中国制造业“走出去”，最重要的是深刻理解当地市场需求、当地法规和行业要求，尊重当地法律法规，成为当地市场的贡献者而不是破坏者；要改进提升企业的品牌管理；要进行有效的风险防范，如防范汇率、政治等风险。

谈及工程机械行业今年上半年的高速增长，尤其是核心产品挖掘机增速超100%时，他表示，这轮增长主要由于今年是“十三五”计划实施的第二年，大量新项目同时开工；原材料价格回升带来有色/黑色金属、煤炭等产能提升，进而也带来矿山等对新机的需求。

此外，2011年高峰期生产的产品开始逐步退出市场，保有量下降对今年乃至明后年都是利好；而中国经济达到新平衡，持续的城市化、对环保的投资，也对工程机械产品有较长期的推动。

但他同时认为，今年上半年的高速增长恐怕难以持续，大规模新项目开工在明年不太可能重现，“整体而言，工程机械行业明年会在一个温和的平衡水平，正负增长10%都有可能。”（完）