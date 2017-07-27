香港李锦记以近13亿英镑购伦敦地标商厦 创英国最大商厦成交

路透香港7月27日 - 香港李锦记健康产品集团周四宣布，以12.825亿英镑（约128亿港元）购入伦敦地标商厦芬乔奇街20号（20 Fenchurch Street）的全部股权，为迄今英国最大的单一商业办公楼物业交易。

该公司新闻稿称，透过其全资附属公司--无限极物业投资（香港）有限公司，与Land Securities Group plc(LAND.L)和Canary Wharf Group plc达成买卖协议。芬乔奇街20号建筑因其外形特征上宽下窄，因而有＂对讲机＂的外号。大楼内著名的空中花园（Sky Garden），是伦敦的观光地标之一。

芬乔奇街20号商厦在2014年落成，共37层，提供约71.3万平方尺空间，包括甲级写字楼（占67.1万平方尺）、零售（占1.7万平方尺）及配套设施（占2.5万平方尺）。大楼目前已全数租出，主要租户来自投资行业，租赁合同平均尚余年期约13年。

李锦记表示，是次购该项目不仅为集团带来合理租金回报，并扩大集团投资物业规模至主要海外金融中心，集团将持有此地标商厦作长期投资。

李锦记健康产品集团由有过百年历史的李锦记集团创立，经营业务包括中草药健康产品、物业投资、中药材种植与销售，以及为初创企业提供风险投资。（完）