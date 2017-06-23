独家：伦敦金属交易所将调降收费 试试能否吸引交易回流--消息

路透伦敦6月22日 - 消息人士表示，伦敦金属交易所(LME)在遭抗议两年后，料将在数月内调降交易费，但可能只是最多试行六个月，看看转移至店头市场的交易量是否会回归。

金属产业消息人士认为，LME交易量锐减的一大原因是2015年1月平均交易费调高了31%。

三位金属产业消息人士表示，调降费用应该是LME在4月下发的市场结构意见征求问卷的结果。受访者必须在6月底前回覆。

当被问及关于调降费用的举措时，LME表示，试图揣测问卷结果是不恰当的，但称，其将会采取“必要的举措来保护并壮大市场”。

降费将主要针对调期交易(carry trade)，这部分交易量流失最为严重。

“他们可以完全转变做法，但这不太可能。把这说成是临时性举措，意味着他们不需要做这种‘对营收没有影响的’事情，”经纪公司的一位高层消息人士对路透说。

张柏廉(Matt Chamberlain)在4月接班庄敬贤出任LME行政总裁。多位消息人士认为，庄敬贤决定提高收费的时间，正赶上中国经济放缓开始影响到经纪商以及LME的成交量和营收。中国是全球最大的工业金属消费国。

一家侧重资源投资的基金消息人士表示，港交所(0388.HK)行政总裁李小加可能抗拒任何下调费用的举措，因为LME对港交所营收的贡献很大。

“(给这次费用下调)规定三个月或六个月的期限，或许让李小加更容易接受，”这位基金消息人士说。

2017年1-5月LME主要合约成交量： tmsnrt.rs/2s1NUZ2

LME成交量同比变化： tmsnrt.rs/2sxabBJ

期铝明日/次日成交量： tmsnrt.rs/2s1N7rn

(完)