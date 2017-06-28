《技术解析》LME期铜未来三个月可能先升至6,072美元，之后下跌

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡6月28日 - 费波纳奇回档分析、波浪型态及反向头肩模式显示，未来三个月伦敦金属交易所(LME)期铜可能先上探每吨5,929美元的阻力位，很有可能升破这一水平，并涨向下一阻力位6,072美元，然后下滑。

技术图1：tmsnrt.rs/2sPsBxR

始于2016年1月15日低位4,318美元的涨势已在2017年2月13日高位6,204美元触顶。这波涨势为修正波结构，由三浪构成。

该结构显示，始于5月8日低位5,462.50美元的涨势或是针对始于6,204美元跌势的一波反弹。这波反弹或在6,204美元下方某个地方终结。

对从4,318美元至6,204美元涨势的费波纳奇回档位分析表明，期铜已攀升至阻力位5,759美元上方，此为23.6%费波纳奇回档位。

下一阻力位将在5,929美元，若升破此位则可能进一步涨至6,072美元。4月19日至6月9日期间形成的反向头肩模式已获确认，表明目标位接近6,072美元。

2016年11月28日以来的技术型态貌似为看空头肩模式，其中的右肩正向6,045.50美元推进，此为推测中的左肩顶部。

技术图2：tmsnrt.rs/2tn4ZSt

波浪型态及头肩模式强烈暗示，期铜很有可能在6,072美元附近终结当前这波反弹，并在之后开始跌向5,462.50美元。(完)