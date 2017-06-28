《技术解析》LME期铝三个月内或回撤至1,756美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月28日 - 费波纳奇回档技术分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝未来三个月可能回撤至每吨1,756美元。

图表：tmsnrt.rs/2sPUPZl

这是根据2011年5月高点2,803美元至2015年11月低点1,432.50美元下降趋势得出的分析。趋势显示在38.2%水准1,956美元处的阻力，阻止了期铝涨势并引发修正。

修正走势可能使期铝朝2008年7月高位3,380美元拉出的下降趋势线撤退。这波回撤最多可能下看1,633美元。较务实的目标可能是探向1,756美元。

详细研究自1,432.50美元以来的涨势，可发现形成一个三浪结构。

图表：tmsnrt.rs/2tWmF4q

费波纳奇预测分析显示，第三浪C浪的长度约为第一浪A浪的1.618倍。这样的数学关系确认涨势完成。

小型双顶似乎已在1,956美元阻力附近形成，1,956美元水准是从2014年9月8日高点2,118美元至1,432.50美元下行趋势的76.4%费波纳奇回档位。这个型态显示目标位在1,750美元左右。

若上破1,956美元，可能带动升入2,118-2,279美元区间的涨势(参考图一)。 (完)