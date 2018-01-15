金属期市：LME期铜上涨，受美元下跌提振

路透墨尔本1月15日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属周一攀升，受 助于美元承压。欧洲央行(ECB)可能很快开始缩减货币刺激政策的预期打 压美元。

0117GMT时，LME期铜上涨0.7%至每吨7,158.50美元，扳回上 周五的少量跌幅。12月末以来铜价基本在7,070-7,315区间内波动，因为 中国需求具有韧性。

美元兑一篮子货币周一陷于三年低点附近。欧元暂获喘息，此前受欧 洲央行决策者准备进一步缩减货币刺激举措的希望提振大涨。

美元走软使得大宗商品对于使用其他货币的买家更加便宜，因此提振 大宗商品需求。

沪铜将稍早跌幅削减至0.2%，报每吨54,550元人民币(8,443美元)。

LME期锌延续周五涨势，触及每吨3,414.50美元的逾10年来高点。近年来矿山投资不足导致市场供应短缺。

LME期铝跳涨1.1%至10日高点每吨2,239美元。该期约在12月底曾达到2,290.50美元的逾四年高点，部分因为生产大国中国减产令全球供应下降。

秘鲁周日发生强地震，但该国作为全球第二大铜生产国所受影响有限。

中国对大宗商品的购买热潮在12月略有回落，铜、铁矿石和原油进口均较前月水平回落，再度暗示中国政府治理污染的行动正在令工业活动放缓。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰/王兴亚)