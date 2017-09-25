金属期市：LME期镍及期锌价格反弹，中国经济疑虑阻升

路透墨尔本9月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌及期镍价格周一上涨，自上日跌势反弹，但涨势受到限制，因投资人仍对中国经济前景及美元走势抱持审慎态度。

香港瑞银财富管理的Dominic Schnider表示，中国经济成长在8月出现放缓迹象之后，投资人纷纷对近期金属价格涨势了结获利，这意味着弹升走势可能相当短暂。

“很抱歉必须这么说：金属市场没有什么可以让我感到兴奋之处。从固定收益资产投资的观点来看，中国数据并未暗示出正确的方向。我同时认为市场价格低估了美联储政策调整，因此美元可能还有些上涨潜力。”

0554 GMT，伦敦期铜报每吨6,478.50美元，上涨0.3%。伦铜周五曾触及8月16日以来的最低位6,366美元。上海期铜升0.9%至每吨50,320元人民币。

伦敦期镍反弹1.3%，周五曾下跌逾5%，因上海期货交易所上调镍品种相关合约平今仓交易手续费。上海期镍连续第二个交易日下跌，下滑1.9%。

伦敦期锌上涨近2%，抹去周五的跌幅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和其他基金公司的COMEX期金净多仓在9月19日当周从一年高位下降，期银与期铜净多仓亦下滑。

两名行业消息人士表示，韩国部分银行已开始缩减对持有工业金属的较小型贸易公司的信用额度，因为有关朝鲜核武与导弹计划的紧张形势升级。（完） (编译 张明钧/高琦 审校 于春红/艾茂林)